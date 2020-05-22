23 Mayıs marketler açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı

23-26 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.