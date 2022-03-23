23 Mart Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri merak ediliyor. İşte 23 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 23 MART

23 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.23 08:53:17 38.0090 28.4155 4.7 -.- 3.7 3.8 BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN) İlksel

2022.03.23 08:37:42 37.8820 26.8787 4.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.23 07:29:52 38.9587 26.0673 7.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.23 06:28:29 37.0887 28.3973 7.7 -.- 2.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.23 04:47:39 39.6762 39.8895 56.3 -.- 1.8 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel

2022.03.23 04:44:35 35.2058 25.2777 13.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.23 04:31:51 37.0763 28.3830 6.0 -.- 2.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.23 03:43:40 40.8375 28.1718 13.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.03.23 03:41:56 37.6503 31.5445 5.3 -.- 1.5 -.- USTUNLER-BEYSEHIR (KONYA) İlksel

2022.03.23 03:24:48 35.7990 24.4140 22.7 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.23 01:47:28 38.3948 39.0672 10.3 -.- 1.3 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.03.23 00:42:08 40.1242 31.6765 7.9 -.- 1.7 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.03.23 00:34:18 39.9073 39.5115 1.2 -.- 2.6 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2022.03.23 00:29:31 40.2348 31.8532 5.9 -.- 1.9 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel