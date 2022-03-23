Ekonomiyi yakından takip edenler ve altına yatırım yapanlar güncel cumhuriyet altını fiyatını araştırıyor. Merak edenler için haberimizde güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 23 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını fiyatı...

23 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 23 Mart Çarşamba günü saat 16.15 itibarıyla %0,51 artış ile alışta 5.891,65 TL'den satışta ise 6.003,54 TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 5.891,65 TL

SATIŞ: 6.003,54 TL

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