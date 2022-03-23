23 Mart anlık ve canlı verilerle 1 Euro ne kadar? Euro kuru sorgulama ekranı!

Gün içinde en yüksek 16,38 olan Euro kuru %-0,10 düşüşle güne başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 23 Mart 2022 Çarşamba günü itibarıyla güncel euro kuru...

23 MART ANLIK VE CANLI EURO KURU

23 Mart saat 09.30 itibarıyla 1 euro 16,33 liradan işlem görüyor.

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