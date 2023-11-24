Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 23 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak reytinglerde kaçıncı oldu?

        23 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 23 Kasım Perşembe günü ekrana gelen yapımlar sonrasında şekillendi. AB ve total sıralama ise televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün ekrana gelen Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star ve Aldatmak gibi yapımlar reytinglerde rakiplerini zorladı. İşte güncel 23 Kasım reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Reyting sonuçları 23 Kasım Perşembe günü yaşanan rekbaetin ardından televizyon izleyicileri ve magaizn gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 23 Kasım reyting sonuçları...

        • 2

          23 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          HUDUTSUZ SEVDA

          ESRA EROL'DA

          ALDATMAK

          SAKLA BENİ

          SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

        • 3

          23 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

          MASTERCHEF ALL STAR

          SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

          ALDATMAK

          SAKLA BENİ

          HUDUTSUZ SEVDA

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Habertürk Anasayfa