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23 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 23 Kasım 2020 detaylı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Kasım 2020 tarihine ilişkin detaylı hava durumu tahminini açıkladı. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 23 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 23 Kasım 2020 detaylı hava durumu

23.11.2020 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
23 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 23 Kasım 2020 detaylı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 11°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde kıyıları güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, batısı akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, siste zayıf.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0mGörüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.

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