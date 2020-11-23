Son dakika güncel altın fiyatları internetten en çok merak edilen konulardan biri. Ülkemizde yastık altı yatırım aracı olarak işlev gören altın fiyatlarında güncel durumu haberimizde derledik. Peki 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatları akşam saatlerinde yükselişe geçti. İşte 23 Kasım güncel altın fiyatları...