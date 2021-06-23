Survivor 2021'de heyecan dorukta! 24 Haziran Perşembe yarı final, 25 Haziran Cuma akşamı da final gecesi gerçekleşecek. İsmail Balaban bilindiği üzere İstanbul finaline gitmeye hak kazanan birinci isim olmuştu. Peki Survivor'da finale kaç kişi kalacak?

23 HAZİRAN SURVİVOR'DA YARI FİNALE GİTMEYE KİM HAK KAZANDI?

Bu akşam yayınlanan bölümde yarı finale çıkmak isteyen Ayşe ve Aleyna karşı karşıya geliyor. Kazanan isim İsmail Balaban ile birlikte yarı finale çıkacak. Final bölümü İstanbul'da düzenlenecek.

Bu akşam Aleyna ve Ayşe karşılaşmasında kazanan isim yarı finale, kaybeden isim ise eleme potasına girecek.

Eleme potasına giren isim ile Poyraz arasından bir kişi yarışmaya veda edecek.

Ayşe mi yoksa Aleyna mı yarı finale çıkacak. Oyun hala devam ediyor, sonuç belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

SURVİVOR'DA FİNALE KAÇ KİŞİ KALACAK?

Yarı finalde 3 isim olacak, bir kişi elenecek. Finalde ise 2 isim yarışacak.