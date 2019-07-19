19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Seçim ücretleri ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinde sandık görevlisi, sandık başkanı ve üyeleri tarafından merak konusu oldu. 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından 25 gün geçti. Peki, seçim ücretlerinin ne zaman ödeneceği tarih belli oldu mu? İşte detaylar...
23 HAZİRAN SEÇİM ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Seçim ücretlerinin ne zaman yatacağıyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Ücretler görevlilere teslim edileceği zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.
23 HAZİRAN SEÇİM ÜCRETLERİ NE KADAR?
YSK'nın belirlediği günlük ücretler sandık başkanları için 124 TL, üyeler için 115 TL olarak belirlendi. Bu ücretlere göre 23 Haziran seçimlerinde görevli sandık başkanları 372 TL, memur üyeler ise 230 TL ücret alacaklar.
A) YÜKSEK SEÇİM KURULU
* Başkan ve Üyeler 261,00 TL
* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL
* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL
* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL
* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL
* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL
* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL
B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI
* Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL
* İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL
* Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL
* Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL
* Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL
* Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL
* Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL
* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL
* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL
C) SANDIK KURULLARI
* Başkan 124,00 TL
* Üye 115,00 TL
D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TLA) YÜKSEK SEÇİM KURULU
* Başkan ve Üyeler 261,00 TL
* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL
* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL
* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL
* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL
* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL
* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL
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