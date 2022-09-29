23 gündür kayıptı, kuyuda bulundu

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İstanbul'da, 23 gündür kayıp olarak aranan 50 yaşındaki Kazım Tan'ın cansız bedeni su dolu kuyuda bulundu.

Bakırköy ilçesinde 3 yıldır bir inşaat alanındaki barakada tek başına yaşayan Kazım Tan, 5 Eylül günü bir anda ortadan kayboldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, önce Tan'ın başka bir şehre gittiğini düşünen akrabaları bir süre daha Kazım Tan'a ulaşamadı. Hayatından endişe eden yakınları 13 Eylül günü kayıp başvurusunda bulundu.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER BULUNDU

Başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, Kazım Tan'ın kimseyle sorun yaşayıp yaşamadığını ve en son görüştüğü kişileri araştırdı. Yapılan çalışmalarda Kazım Tan'ın en son görüştüğü arkadaşlarına, "Domates toplamaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

BAKTIĞI SU KUYUSUNA DÜŞMÜŞ

Bulunduğu inşaat alanında domates ektiği belirlenen Kazım Tan, o bölgede aranmaya başlandı. Kamera görüntüleri incelenince Kazım Tan'ın bir su kuyusuna bakarken dengesini kaybedip düştüğü belirlendi.

6 METRELİK KUYUDAN ÇIKARILDI

Bu tespitin ardından harekete geçen polis, su kuyusundaki suyu boşalttı. Ardından Kazım Tan’ım cesedine ulaşıldı. Uzun uğraşlar sonucu derinliği 6 metreyi bulan kuyudan çıkarılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı. Kazım Tan’ın düştüğü kuyunun açık kalmasıyla ilgili ihmalin olup olmadığı araştırılıyor.