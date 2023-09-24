Reytinglerde Cumartesi günü zirve yarışı! 23 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 23 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer akıyor. Özellikle Cumartesi günü yayınlanan Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi dizilerin yeni sezonlarının başlamasıyla reytinglerde zirve yarışı kızıştı Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 16 Eylül reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları 24 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Öte yandan Gülldür Güldür Show ve MasterChef All Star reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki henüz 23 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıoklandığında sizlerle paylaşacağız.
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23 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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23 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
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