En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 306.302'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 7.639 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 23 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
23 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.
22 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada;
"Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." dedi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı.
Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu.
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 3 bin 712 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 178 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
İRAN'DA CAN KAYBI 25 BİNE YAKLAŞTI
İHA'da yer alan habere göre Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 429 bin 193'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 24 bin 656'e ulaştığını açıkladı.
BİRÇOK KENT KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ
Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Gilan, Buşehr, Zencan,İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.
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