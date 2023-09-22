Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 23 Eylül ekinoksu nedir ve ne anlam gelir? Sonbahar ekinoksta neler olur? İşte ekinoks etkileri! Ekinoks ne demek?

        23 Eylül ekinoksu nedir ve ne anlam gelir? Sonbahar ekinoksta neler olur? İşte ekinoks etkileri

        Her yıl iki defa gerçekleşen ekinoks bir kez daha geldi. Gece gündüz eşitliği anlamına gelen ve 21 Mart ile 23 Eylül tarihlerinde hem ilkbahar hem de sonbaharı müjdeleyen ekinoks ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, ekinoksta yaşanacaklar hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 23:25 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sonbahar ekinoksu için beklenen gün geldi çattı. 23 Eylül tarihi itibariyle yaşanmaya başlayacak ekinoks ile iligli vatandaşlar; ekinoksta neler olur ve etkileri nelerdir gibi soruların cevaplarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, gündüz ile gecenin eşit olması durumu olan ekinoksa dair ayrıntılar..

        • 2

          EKİNOKS TARİHLERİ

          21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleri, Kuzey ve Güney Yarım Kürede farklı anlamlara gelmektedir. Öyle ki, Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 21 Mart Ekinoks tarihi bu küre için İlkbahar mevsimini müjdelemektedir. Yine Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 23 Eylül Ekinoksu ise, bu küre için Sonbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Güney Yarım Kürede ise durum farklıdır. Güney Yarım Küre için 21 Mart Ekinoks'u Sonbahar anlamına gelirken, 23 Eylül Ekinoks'u ise İlkbahar anlamına gelmektedir. Ekinoks tarihleri, sayılan bu mevsimlerin başlangıç tarihleri olarak nitelendirilen tarihlerdir.

        • 3

          Ekinoks tarihleri, Dünyanın iki yarım küresi için İlkbahar ve de Sonbahar mevsimlerinin başlangıç tarihleri olup, bu tarihlerde gerçekleşen olaylar birbirleriyle çeşitli benzerlikle göstermektedir. Bu tarihlerde Güneş ışınları, Ekvatora dik açıyla düşer ve yarım küreler için mevsim başlangıcını müjdelemiş olur.

        • 4

          21 MART-23 EYLÜL EKİNOKS DURUMUNDA MEYDANA GELEN OLAYLAR

          23 Eylül Ekinoks durumunda, bazı olaylar meydana gelmektedir. Bu tarihte, Güneş öğle saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında gölge boyu sıfıra düşer. 23 Eylül Ekinoksunun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım Küreye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da, Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır. Yine bu ekinoks tarihinin ardından, Güney Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Kuzey Yarım Küre için ise tam tersidir. Dünyanın karanlık yarısı ile aydınlık yarısını birbirinden ayıran aydınlanma çemberi, Dünyanın her iki kutup noktasına da teğet geçer. Bu da, iki kutup noktasında da Güneşin görülmesi anlamına gelmektedir.

        • 5

          Bir diğer ekinoks, tarihi olan 21 Mart tarihinin özellikleri daha detaylı incelendiğinde ise, öncelikle Güneş ışınlarının bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küreye dik düşmeye başlandığı görülmektedir. Yine bu tarihte Kuzey Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Güney Yarım Küre içinse tam tersi bir durumdur. 23 Eylül itibariyle Kuzey Yarım Küre Sonbahar, Güney Yarım Küre ise İlkbahar mevsimine girmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Habertürk Anasayfa