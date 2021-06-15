23 eğlenceli ev egzersizi

Kısıtlamalar, ailece eğlenceli egzersizler yapmaya engel değil.

Hem basit hem de çok fazla araç gerece ihtiyaç duyulmadan, çocukların oyun oynarken hareket edebilecekleri çok sayıda aktivite var. Hep birlikte ailece ayağa kalkıp evlerimizin salonlarında eğlenceli vakit geçirebilir, çocuklarımızın daha

sağlıklı bireyler olmalarını sağlayabiliriz. Hareket için mekana gerek yok.

Hem egzersiz yapmak, hem gülmek hem de biraz yorulmak için birebir, 25 ev aktivitesini sizler için derledik.

Amuda kalkmak:Hem kaslar için çok faydalı hem de beyne kan gitmesini sağlıyor. Duvara dayanarak yapmak da en kolay yöntem.

İp atlamak: Alt kat komşularınız çok mutlu olmayabilirler ama çocukların ip atlarken pek çok önemli kas ve beyin aktivitesi gelişir. Komşularınıza da tavsiye edebilirsiniz.

Engel parkuru: Evdeki eşyalardan, yastıklardan ve sehpalardan bir parkur oluşturup salondan odalarına giden bir engelli yürüme egzersizi yaratabilirsiniz. Hem mental hem de fiziksel açıdan son derece faydalı olacaktır.

El arabası, yengeç yürüyüşü ve ayı koşusu yarışları: Tüm bu hareketler önemli kasların gelişmesinde etkilidir.

Hayvan yarışları: Tavşan, kurbağa, ördek hatta penguen. Hayvanların yürüyüşlerini kopyalarken hem eğlenecek hem de gelişecekler.

Balon maçları: Evin içinde oynayabilecek en zararsız top balondur. Bir balon ile kaç farklı spor dalını taklit edebilirsiniz?

Yaptığımı yap: Zıplama, mekik çekme, eğilme, kalkma, çömelme, uzanma ve dahası… Onlarca farklı hareketi ardı ardına sıralayabilirsiniz.

Dans partisi: Sadece müziği açın, gerisini kasları yapacaktır.

Donma dansı: Müzik durduğunda herkes duracak, kıpırdamak yok, ta ki müzik yeniden başlayana kadar.

Hazine avı: Evin çeşitli yerlerine gizlenen ipuçlarını takip ederek saklı hazineyi, belki sadece küçük bir kurabiyeyi bulma oyunu.

Hoplayan kuklalar: Hemen tüm erişkin egzersizlerinde tavsiye edilen bir hareket. Bacakları ve kolları açarak yukarıya doğru zıplıyor, aşağı inerken bacaklar ve kollar kapanıyor.

Paraşüt oyunu: Basit bir örtü ya da çarşafla, evin içinde paraşüte hava doldurmak için koşmaları gerekecek.

Temizlik yarışı: Zaman tutuluyor ve evdeki basit bir temizlik işi zamana karşı yarışa dönüşüyor. Yatağını toplamak, toz almak ya da çamaşırları renklerine göre ayırmak…

Gıdıklama oyunu: Önce kovalamaca, son yakalayıp gıdıklamaca... Gülme garantili.

Kızmaca oyunu: Bundan oyun mu olur demeyin, tepinmek ve koltukları yumruklamak son derece eğlenceli bir egzersiz olabilir.

Lunapark oyunları: Şişeleri vurmak ya da suyun içinde ağzıyla elma aramak gibi basit ve eğlenceli oyunlar zihin gelişimi için de çok faydalıdır.

Koridor bowling: Boş su şişeleri ve balonla koridorda bowling oynayabilirsiniz.

Seksek: 1’den 9’a kadar sayıları halı üzerine yayacağınız kartonların üzerine çizin, çocukluğumuzda sokaklarda oynadığımız aynı seksek evde de mümkün.

Yastık savaşı: Koordinasyon, kas gelişimi ve eğlence.

Çorap pateni: Taş veya parke zemin üzerinde patencilik oynamak özellikle bacak kaslarını çalıştıracaktır.

Balon üfleme: Balondan veya camdan dışarıya balon üfleyip gökyüzünde nasıl uçuştuklarını izleyebilirsiniz.

Güreş: Yatak veya koltuk üzerinde güreşirken sadece etrafta çarpabilecekleri eşyaları uzaklaştırmak gerekecek.

Bağlama oyunu: Anne veya baba bu oyunda bağlanan taraf. Amaç bacaklarınızı ya da kollarınızı kıpırdatamayacağınız kadar sıkı bağlayabilmeleri. Bir problem çözme oyunu.