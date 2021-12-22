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23 Aralık yarın Van ve Hakkari'de okullar tatil mi?

Yarın Van ve Hakkari'de okullar tatil mi? 23 Aralık'ta Hakkari ve Van'da kar tatili var mı?

Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık 2021 yarın Van ve Hakkari'de kar tatili var mı? Soruları gündemde. Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 1 günlük kar tatili verilmişti. Peki, 23 Aralık'ta yarın Van ve Hakkari'de okullar tatil mi? İşte Van ve Hakkari'de okulların durumu

22.12.2021 - 17:47 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Van ve Hakkari'de okullar tatil mi? Sorusu gündemde. Hakkari'de 22 Aralık Çarşamba günü için bazı ilçelerde okullara kar tatili verilmesinin ardından 23 Aralık yarın Van ve Hakkari'de okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Van ve Hakkari'de okullar tatil mi? İşte 23 Aralık Van ve Hakkari'de okulların durumu...

  • 23 ARALIK YARIN VAN VE HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 

    23 Aralık Perşembe günü için kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

  • METEOROLOJİDEN ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI 

    Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve Hakkari'de karlı olacak.

    Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 4-6 kilometre kuvvetinde esecek.

    Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Hakkari'de 3, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

    Bölgede hava sıcaklığının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riskine ve kuvvetli buzlanma ile don dolayısıyla ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

  • HAKKARİ'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLMİŞTİ 

    Hakkari'de 22 Aralık Çarşamba günü bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verilmişt. Hakkari Valiliği "Valiliğimiz Kararıyla, Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerimizde TAŞIMALI EĞİTİME; Çukurca İlçemiz Çığlı ve Akkaya Köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim- öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." açıklamasıyla duyurdu. 

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