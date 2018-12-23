Hadi ipucu 23 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün akşam saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak "Akıllı bilgisayar programlarının, sorduğumuz sorulara cevap verebilmek geçtiği aşamalar" işaret edildi. Hadi ipucu 23 Aralık sorusu ise; "Arama motorları kaç aşamada bilgiyi bulur?"

HADİ İPUCU SORUSU 23 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bugün 20:30'da

Ödül ise, 30.000 TL

Hadi İpucu; Bugünkü ipucumuz internetin uçsuz bucaksız bilgi denizinde boğulmamızı önleyen arama motorlarından geliyor. Bu akıllı bilgisayar programları sorduğumuz sorulara cevap verebilmek için belli aşamalardan geçer. Peki arama motorları kaç aşamada bilgiyi bulur biliyor muyuz?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: 3 ADIM

Standart bir arama motoru temel olarak 3 aşamada çalışır:

Web robotu, arama motoru için web sayfalarını bulur, tarar ve içerikleri ile birlikte arama motorunun dizinine yani veri tabanına kayıt eder.

Arama motoru kullanıcısı, arama motorunun kullanıcı ara yüzünde (Örneğin: https://www.google.com.tr/) ihtiyaç duyduğu şeyle ilgili anahtar kelime girerek arama yapar.

Arama motoru, kullanıcının aradığı anahtar kelime ile ilgili olan web sayfalarını filtreler, sıralama faktörlerine en uygun olan sayfa en üstte yer alacak şekilde sıralar.

Bir internet kullanıcısının ihtiyaç duyduğu herhangi bir şeyi içeren tüm web sayfalarını kendi imkanları ile bulması neredeyse imkansızdır. Eğer bulabilse bile hangisinin en iyi olduğuna karar vermek için hepsini tek tek değerlendirmesi mümkün olmayacaktır.

Bu yüzden arama motorları tüm bu işlemleri şaşırtıcı hızlarda ve doğrulukta yapmaktadır. İnternet kullanıcılarının tek yapması gereken arama motoruna aradıkları şeylerle ilgili anahtar kelimeler yani tüyolar vererek arama yapmaktır.