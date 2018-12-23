23 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Hadi ipucu 23 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün akşam saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak "Akıllı bilgisayar programlarının, sorduğumuz sorulara cevap verebilmek geçtiği aşamalar" işaret edildi. Hadi ipucu 23 Aralık sorusu ise; "Arama motorları kaç aşamada bilgiyi bulur?"
HADİ İPUCU SORUSU 23 ARALIK
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi bugün 20:30'da
Ödül ise, 30.000 TL
Hadi İpucu; Bugünkü ipucumuz internetin uçsuz bucaksız bilgi denizinde boğulmamızı önleyen arama motorlarından geliyor. Bu akıllı bilgisayar programları sorduğumuz sorulara cevap verebilmek için belli aşamalardan geçer. Peki arama motorları kaç aşamada bilgiyi bulur biliyor muyuz?
HADİ İPUCU SORUSU YANITI: 3 ADIM
Standart bir arama motoru temel olarak 3 aşamada çalışır:
Web robotu, arama motoru için web sayfalarını bulur, tarar ve içerikleri ile birlikte arama motorunun dizinine yani veri tabanına kayıt eder.
Arama motoru kullanıcısı, arama motorunun kullanıcı ara yüzünde (Örneğin: https://www.google.com.tr/) ihtiyaç duyduğu şeyle ilgili anahtar kelime girerek arama yapar.
Arama motoru, kullanıcının aradığı anahtar kelime ile ilgili olan web sayfalarını filtreler, sıralama faktörlerine en uygun olan sayfa en üstte yer alacak şekilde sıralar.
Bir internet kullanıcısının ihtiyaç duyduğu herhangi bir şeyi içeren tüm web sayfalarını kendi imkanları ile bulması neredeyse imkansızdır. Eğer bulabilse bile hangisinin en iyi olduğuna karar vermek için hepsini tek tek değerlendirmesi mümkün olmayacaktır.
Bu yüzden arama motorları tüm bu işlemleri şaşırtıcı hızlarda ve doğrulukta yapmaktadır. İnternet kullanıcılarının tek yapması gereken arama motoruna aradıkları şeylerle ilgili anahtar kelimeler yani tüyolar vererek arama yapmaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!