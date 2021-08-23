Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadesini kullandı. İşte 23 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

23 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, 23 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

22 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı, 22 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,55 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 88 milyon 760 bin 525'e yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 317 bin 175 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 930 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 212 milyon 493 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 442 bine, iyileşenlerin sayısı 190 milyon 105 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 38 milyon 519 bini, Hindistan'da 32 milyon 448 bini, Brezilya'da 20 milyon 556 bini ve Rusya'da 6 milyon 747 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz aşı uygulandığını bildirdi.

İtalya'da son 24 saatte 5 bini aşkın yeni vaka kaydedilirken, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 484 bin 613'e çıktı.

İran'da yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 102 bin 38'e yükseldi, "ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı" kaydedildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), kıtaya şimdiye kadar 113,8 milyon doz aşı ulaştığını, yaklaşık 77,3 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranının sadece yüzde 1,75 olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Mısır'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı hazırlık kapsamında Eğitim ve Yüksek Öğretim bakanlıkları çalışanlarına eylüle kadar aşı uygulanacağı açıklandı.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Kovid-19 ile mücadelede muhalefet parti liderlerini hükümetle birlikte hareket etmeye çağırdı.

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e yükseldi.