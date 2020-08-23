Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 23 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.

23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz 23 Ağustos koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 102'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 102 ’e yükseldi. Bugün toplam 93 bin 7 test yapılırken, bin 309 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 257 bin 32 oldu. Bugün iyileşen 801 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 236 bin 307’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 762 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak” ifadelerini kullandı.



DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 803 bin 223´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 121 bin 375´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 15 milyon 715 bin 761´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 796 bin 727 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 179 bin 200´e ulaştığı bildirildi.