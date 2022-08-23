23 Ağustos 2022 Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar?

Süper Loto heyacanı devam ediyor. Haftanın ilk Süper Loto oyunu çekilişinde gözler kazandıran 6 sayıda olacak. Şans oyunu tutkunları gerçekleşecek olan canlı yayında 6 numarayı doğru bir şekilde bilmeye çalışacaklar. Peki Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte haberimizin ayrıntıları...

23 AĞUSTOS 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı günü saat 21:30’da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri “millipiyangoonline.com” adresinde olacak.

SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haftanın birinci çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekiliş sonrasında ise ikramiye detayları netleşmiş olacak.

Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 4 TL ödeyerek şans oyununu oynayabilirler. Oyunu oynamak için Milli Piyango bayileri, mobil uygulaması ve “millipiyangoonline.com” adresi kullanılabilir. 18 yaşından büyük herkes şans oyununa dilediği takdirde katılabilir.