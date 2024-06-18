229 tarihi yapı molozlardan ayrıştırıldı, 6'sı kitabe 65 taş kurtarıldı

Enkaz olan molozlar ayrı bir yere gönderildi. Diğer restorasyon aşamasında kullanılacak olan taşlarımız ve diğer malzemeler her alanın kendi bulunduğu yerde tasniflendi. İçerisinden çıkmış olan özellikli mimari olan mimari taşlarımız veya yazıtlı kitabelerimiz ise Müze Müdürlüğü’nde koruma altına alındı. Yine Müze Müdürlüğü'nde belgeleme çalışmaları, fotoğraflama ve temizlik çalışmaları halen gerçekleştirilmekte.