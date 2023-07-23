22 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 22 Temmuz Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Show Ana Haber, MasterChef ve Güldür Güldür Show AB ve total reyting sıralamasında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 22 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...
- 1
22 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖzellikleShow Ana Haber, MasterChef ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?İşte, 22 Temmuz güncel reyting sonuçları
- 2
22 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
2 GULDUR GULDUR SHOW
3 FOX ANA HABER HAFTA SONU
4 SHOW ANA HABER
5 BUZ DEVRI 2 ERIME BASLIYOR (Y.S)
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET
7 LOS ANGELES'TA GIZLI GOREV (Y.S)
8 HABER ONU
9 YA COK SEVERSEN (TKR)
10 ATV ANA HABER
- 3
22 TEMMUZAB REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
2 GULDUR GULDUR SHOW
3 FOX ANA HABER HAFTA SONU
4 BUZ DEVRI 2 ERIME BASLIYOR (Y.S)
5 SHOW ANA HABER
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET
7 KANAL D ANA HABER
8 YA COK SEVERSEN (TKR)
9 GOREVIMIZ TEHLIKE 4 HAYALET PROTOKOL (Y.S)
10 VEDA MEKTUBU (TKR)
-