22 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖzellikleShow Ana Haber, MasterChef ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?İşte, 22 Temmuz güncel reyting sonuçları