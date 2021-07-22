Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Koronavirüse karşı etkili olan aşılama uygulamasında ise 60 milyonu geçtik. Öte yandan 18 Temmuz 2021 korona vaka sayısına göre 7.666 bin vatandaşımız testi pozitif çıkarken, 28 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

22 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

21 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

21 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 151’de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 8 bin 151 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Bir günde toplam 184 bin 462 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 946 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,93 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 12 bin 165'a yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 730 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 192 milyon 532 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 137 bine, iyileşenlerin sayısı 175 milyon 113 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 82 bini, Hindistan'da 31 milyon 219 bini, Brezilya'da 19 milyon 419 bini ve Rusya'da 6 milyon 30 bini geçti.

ABD, Guatemala'ya 3 milyon doz Kovid-19 aşısı hibe etti.

ABD'de ortalama yaşam beklentisinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de 1,5 yıl gerilediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tokyo Olimpiyatları'nda Kovid-19 riskini sıfıra indirmenin mümkün olmadığını, turnuvanın başarısının, vaka seyrinin ele alınma düzeyiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takım kafilesindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildiğini duyurdu.

İtalya'da Kovid-19 vakalarında son günlerdeki artışa, İtalya Milli Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu olması sebebiyle yapılan kutlamaların yol açtığı belirtildi.

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısının arttığı bildirildi. Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 2 bin 203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Kovid-19 vakalarında gelecek aylarda ciddi artış yaşanabileceği konusunda uyardı.

Japonya'da, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 79'a yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'ya gelen Şilili tekvando sporcusu Fernanda Aguirre ise Kovid-19'a yakalanması sonrası turnuvadan çekildi.

Atıcılık branşında mücadele eden Büyük Britanyalı sporcu Amber Hill de Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak.

Myanmar'da, Kovid-19 vakalarının kontrol edilmesi zorlaşırken askeri yönetim, salgına karşı korunmaları için halka Budist duası okuma çağrısında bulundu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Tayland etabı, Kovid-19 salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, dün akşam görevden alınan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin salgın sürecini iyi yönetemediğini belirterek, ilgili mercilere danışmadan, Kurban Bayramı'nda Tunuslulara 29 merkezde aşı olma çağrısı yapmasının da "suç" olarak tanımlanabilecek bir karar olduğunu belirtti.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, son 4 gündür yeni vakaların yüzde 30'undan fazlasının başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş metropolitan alanda görüldüğünü açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kovid-19'un Delta varyantının yayıldığı Cava ve Bali adalarında, Kovid-19 nedeniyle uygulanan yasakların 25 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.