AA

Bakanı Karaismailoğlu, sivil havacılık altyapısına yönelik yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldüğünü söyledi.

Hava yoluyla taşınan yolcu sayısının geçen yılın sonu itibarıyla 128 milyon 565 bin 706'ya ulaştığı bilgisini veren Karaismailoğlu, Türkiye'de yurt içinde 2003'te 2 merkezden 26 noktaya sadece bir firmayla tarifeli sefer düzenlenirken 2021'de 7 merkezden toplam 56 noktaya sefer yapılır hale gelindiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, 2003'te yurt dışında sadece 50 ülkede 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken geçen yıl sonu itibarıyla bu rakamın toplam 128 ülkede 335 noktaya yükseldiğine dikkati çekerek, bu verilerin, Türkiye'nin havacılıkta her geçen gün hızla büyüdüğünü gösterdiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, "Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen uçuş sayısı, transit üst geçişler dahil 2020'ye göre yüzde 38,5 arttı. 2020'de 1 milyon 55 bin 168 olan uçuş sayısı geçen yıl 1 milyon 461 bin 577'ye yükseldi. Bir başka ifadeyle Türkiye semalarından geçen yıl yaklaşık her 22 saniyede bir uçak geçti." dedi.

Geçen yıl havalimanlarına inen ve kalkan ticari uçuşların sayısının 2020'ye göre iç hatlarda yüzde 35 artarak 358 bin 317'den 483 bin 802'ye yükseldiğini aktaran Karaismailoğlu, dış hatlarda ise ticari uçuşların yüzde 73,8 artışla 252 bin 132'den 438 bin 170'e çıktığını vurguladı.

"HEM İÇ HAT HEM DE DIŞ HAT UÇUŞLARI ARTTI"

Geçen yılın sonu itibarıyla hem iç hat hem de dış hat uçak trafiğinde artış görüldüğüne işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"İç hat uçak trafiği 2021'de, 2020'ye göre yüzde 29,4 artarak 572 bin 994'ten 741 bin 331'e yükseldi. Dış hat uçak trafiği ise yüzde 65,5 yükselerek 280 bin 756'dan 464 bin 624'e çıktı. Türk hava sahasından transit üst geçiş sayısı ise yüzde 26,9 arttı. Türk hava sahasından geçen yıl 255 bin 622 üst geçiş gerçekleşti. Böylece Türk hava sahası toplam 1 milyon 461 bin 577 uçuşa ev sahipliği yaptı."

Salgının küresel çapta ülke ekonomileri üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen alınan tedbirlerin pozitif sonuçlarının uçuş sayılarına yansıdığını belirten Karaismailoğlu, "Ülkelerin ticaret, turizm, sanayi ve hizmet sektörlerinin canlılığına yönelik en önemli göstergelerden biri olan hava taşımacılığı verilerindeki bu ciddi artış, Türkiye'nin potansiyeli ve dinamik yapısını açıkça ortaya koyuyor. Hizmet kalitemizi artırarak, ülkemizin gelişimi, milletimizin kalkınması, gençlerimizin geleceğinin daha da aydınlanması ve Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmak adına daha çok gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.