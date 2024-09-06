22 projeye 97 milyon 750 bin liralık destek

22 projeye 97 milyon 750 bin liralık destek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 22 projeye toplam 97 milyon 750 bin lira destek sağladı.

Bakanlığın bu desteğiyle birlikte 2024'te sinema projelerine aktarılan toplam destek miktarı 284 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 5’ini 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 13'ünü 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 3’ünü 'Ortak Yapım' ve 1'ini de 'Çekim Sonrası' türlerindeki projeler oluşturdu.

Bakanlığın desteklediği projeler arasında ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un 'Ölüleri Yakma Cemiyeti' ile usta yazar Mustafa Kutlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez’in üstleneceği 'Mavi Kuş' adlı projesi de yer aldı. REKLAM Sektöre genç ve yetenekli yönetmenlerin kazandırılması amacıyla verilen ilk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım türünde ise 5 projeye destek sağlandı. Görsel - işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterdi.

'İBİ: Uzay Görevi' ve 'Ajan Simit' adlı projeler de toplantıda desteklenen projeler arasında yer aldı. 2024'TE YÜZDE 95 ARTTI Kültür ve Turizm Bakanlığın belgesel film yapım, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım, yerli film gösterim, uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası desteklerine 2023'te toplam 145 milyon 474 bin lira destek sağlamıştı. Bakanlığın sinema sinema sektörüne verdiği destekler 2024 yılında yaklaşık iki kat arttı ve 284 milyon 241 bin liraya ulaştı.