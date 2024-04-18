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        Haberler Gündem 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan 2024 Pazartesi okul var mı, öğleden sonra resmi tatil mi?

        22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan'da okullar tatil mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşku kutlanacak. Bu mutlu gün öncesi "22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:25
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        • 1

          Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliği de taşıyan bu mutlu gün öncesi "22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?" soruları gündeme geldi. İşte, ayrıntılar...

        • 2

          22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

          Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır ve resmi tatildir. Ancak 22 Nisan yarım gün veya resmi tatil değildir.

        • 3

          22 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          22 Nisan Pazartesi gününün tatil olmaması sebebiyle okullar eğitime devam edecek. Ayrıca tüm işyerleri de normal mesai saatleri içinde çalışmaya devam edecek.

        • 4

          23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

        • 5

          23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan’da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

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