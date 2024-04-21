Türk milletinin bağımsızlığını temsil eden TBMM, 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında bu günü çocuklara armağan etti ve 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Yurdumuzun dört bir yanında her sene büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanan bayram öncesi gözler "22 Nisan resmi tatil mi, yarın okullar tatil mi?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...