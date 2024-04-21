22 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan bankalar açık mı, yarım gün mü, kapalı mı?
Resmi tatil günlerinde bankalar kapalı oluyor. 23 Nisan resmi tatil takviminde yer alırken bir gün önceki gün 22 Nisan bankalar açık mı merak ediliyor. 22 Nisan Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için okullar eğitime devam edecek. Ayrıca bazı kurum ve kuruluşların çalışma sürecinde bir aksama olmayacak. Peki 22 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan bankalar açık mı, yarım gün mü, kapalı mı? 22 Nisan bankalar saat kaça kadar açık?
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Banka çalışma saatleri gündeme geliyor. 22 Nisan bankaların çalışma durumu resmi tatilden bir gün önce merak konusu oluyor. 22 Nisanda pek çok kurum açık olacak. Peki 22 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan bankalar açık mı, yarım gün mü, kapalı mı?
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22 NİSAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
22 Nisan Pazartesi günü resmi tatil olmadığı bankalar açık olacak. Bankaların da çalışma sürecinde bir aksama olmayacak.
22 NİSAN PAZARTESİ YARIM GÜN MÜ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı günü kutlanacak. Resmi tatil olan bayram öncesi ise Pazartesi gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayram günlerinden önce arefe günü olduğundan kamu kurumları yarım gün açık kalıyor.
22 Nisan Pazartesi günü, dini bayram olmadığından tüm kurumlar açık olmaya devam edecek. Resmi tatil 23 Nisan Salı günü başlayacak.