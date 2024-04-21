Banka çalışma saatleri gündeme geliyor. 22 Nisan bankaların çalışma durumu resmi tatilden bir gün önce merak konusu oluyor. 22 Nisanda pek çok kurum açık olacak. Peki 22 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan bankalar açık mı, yarım gün mü, kapalı mı?