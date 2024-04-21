Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 22 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan bankalar açık mı, yarım gün mü, kapalı mı? 22 Nisan bankalar saat kaça kadar açık?

        22 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan bankalar açık mı, yarım gün mü, kapalı mı?

        Resmi tatil günlerinde bankalar kapalı oluyor. 23 Nisan resmi tatil takviminde yer alırken bir gün önceki gün 22 Nisan bankalar açık mı merak ediliyor. 22 Nisan Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için okullar eğitime devam edecek. Ayrıca bazı kurum ve kuruluşların çalışma sürecinde bir aksama olmayacak. Peki 22 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan bankalar açık mı, yarım gün mü, kapalı mı? 22 Nisan bankalar saat kaça kadar açık?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Banka çalışma saatleri gündeme geliyor. 22 Nisan bankaların çalışma durumu resmi tatilden bir gün önce merak konusu oluyor. 22 Nisanda pek çok kurum açık olacak. Peki 22 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan bankalar açık mı, yarım gün mü, kapalı mı?

        • 2

          22 NİSAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

          22 Nisan Pazartesi günü resmi tatil olmadığı bankalar açık olacak. Bankaların da çalışma sürecinde bir aksama olmayacak.

          22 NİSAN PAZARTESİ YARIM GÜN MÜ?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı günü kutlanacak. Resmi tatil olan bayram öncesi ise Pazartesi gününe denk geliyor.

          Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayram günlerinden önce arefe günü olduğundan kamu kurumları yarım gün açık kalıyor.

          22 Nisan Pazartesi günü, dini bayram olmadığından tüm kurumlar açık olmaya devam edecek. Resmi tatil 23 Nisan Salı günü başlayacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Habertürk Anasayfa