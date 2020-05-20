ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları, güzel bir şeyler söylemeye ya da yapmaya çalışırken yanlış anlaşılma olasılığınız yüksek bu hafta. Çünkü Venüs retrosu 25 Haziran’a kadar devam ediyor ve bu durum gerek ikili ilişkiler gerekse arkadaşlıklarda birtakım problemlerin meydana gelebileceğinin sinyalini veriyor. Retronun bilincinde olup daha ılımlı hareket ederseniz süreci kazasız belasız atlatabilirsiniz. Bu haftanın önemli gökyüzü olayı ise Güneş’in Boğa’dan çıkıp İkizler burcuna geçişi… Bu süreçte yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, sanatsal faaliyetlerde bulunuyorsanız işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya özel hayatınızda yarım kalan işlerinizi halletmek için çok iyi bir süreçten geçeceksiniz. Yeniay’da ise çekindiğiniz, sonunun nasıl olacağını öngöremediğiniz projelerinizi gerçekleştirmek için kendinizde güç bulacaksınız.