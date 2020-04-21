22 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza - BURSA

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir iş yerine baskın düzenledi.İş yerinde bulunan 22 kişiden 3'ünün kumar oynadığı belirlendi. İş yerinde ele geçirilen telsizle, olası baskına karşı polis kanalının dinlendiği tespit edildi.İş yeri sahibine, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ile "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapıldı, iskambil kağıtları ve telsiz geçici muhafazaya alındı.Kumar oynayan 3 kişiye toplam 3 bin 675 lira para cezası uygulanırken, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit eden 22 kişiye toplamda 69 bin 300 lira ceza verildi.