Korona vaka ve vefat sayısı 21 Kasım verileri açıklandı. Açıklanan verilerdeki düşüş dikkat çekerken gözler 22 Kasım güncel verilerine çevrildi. Peki, korona vaka sayısı kaç? İşte 21 Kasım korona vaka ve vefat sayıları...

KORONA 22 KASIM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 19 Kasım verileri günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

VAKA SAYILARI TEDİRGİN ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,26 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 119 milyon 272 bin 284'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.