22 ışık yıl ötede Dünya benzeri bir gezegen keşfedildi

Yine de Dünya ile boyut açısından benzer noktalar taşıması ve son derece yakın bir noktada keşfedilmesi gezegenlerin nasıl geliştiğine dair önemli ipuçları sunuyor. LTT 1445 Ac, ilk olarak 2021'de TESS teleskobuyla fark edildi ancak yeterli veriye sağlanamadı.