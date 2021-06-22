Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.370.299'a yükseldi. 49.185 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

22 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

21 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

21 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 660 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 179 milyon 408 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 885 bine, iyileşenlerin sayısı 164 milyon 2 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 406 bini, Hindistan'da 29 milyon 972 bini, Brezilya'da 17 milyon 927 bini ve Fransa'da 5 milyon 757 bini geçti.

ABD, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı hibe etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Çin'in, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün kökenleri hakkında "gerçek" bir soruşturmaya izin vermediği takdirde uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde virüse yakalanan kişileri, Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan askeri üsteki hapishaneye göndermek istediği öne sürüldü.

Amerikan ilaç firması Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için Kovid-19 aşısı üretim tesisinin kapasitesini artırmak üzere çalışmalara başladı.

Çin ise Tayvan’a Kovid-19 aşısı hibe eden ABD'den "Çin’in iç işlerine karışmamasını" ya da siyasi manipülasyon arayışına girmemesini istedi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 bin 256 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1422 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı son 88 günün en düşük seviyesine geriledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yoganın, Kovid-19 salgınında milyonlarca insan için bir umut ışığı haline geldiğini belirtti.

Hindistan Olimpiyat Birliği, Japonya'nın, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılacak sporcular ve personel için getirdiği Kovid-19 kısıtlamalarının "ayrımcı ve adaletsiz" olduğunu savundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) en kalabalık üyesi Almanya'da nüfus, Kovid-19 salgınının etkili olduğu geçen yıl 2011'den itibaren ilk kez artmadı.

AB sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, gelecek ay AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine erişilebileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya genelindeki Kovid-19 salgınının durumunun "kötü" olduğunu belirtti.

İsrail'de ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na en fazla 10 bin Japon seyircinin alınmasına karar verildi.

İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Billy Gilmour'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ugandalı doktorların ürettiği Kovid-19 aşısının, yakında kullanıma hazır olacağını açıkladı.

Tacikistan, Çinli Sinovac firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısından 300 bin doz teslim aldı.

Endonezya’da Kovid-19 vaka sayısının 14 bin 536 ile günlük olarak en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.