Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Bizim jenerasyonların kitaplarda resimler halindeki gördükleri, bizden sonraki jenerasyonların belki filmlerde, videolarda gördükleri canlıları, bugün gençlerimiz bizzat yerinde görme imkanına sahip oluyorlar. Bu önemli bir faaliyet. İlk olarak suda yaşayan canlılar, şimdi havada uçan canlılar sırada karada yaşayan canlılar var" diye konuştu.