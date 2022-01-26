Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... Altın fiyatları, haftanın üçüncü gününde de düşüş grafiğini sürdürüyor. Bu noktada, güncel ve canlı 22 ayar bilezik fiyatları da merak konusu oldu. 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar ve kaç para oldu sorusu ile yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler canlı rakamları öğrenmeye çalışıyor. İşte, 26 Ocak 2022 canlı 22 ayar bilezik fiyatı ve güncel rakamlar...

ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI BUGÜN NE KADAR? (26 OCAK)

Serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamlar şöyle;