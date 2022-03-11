Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Altın 22 ayar bilezik bugün ne kadar? 11 Mart 22 Ayar bilezik alış ve satış?

22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç para? 11 Mart 22 ayar bilezik fiyatı

Ülkemizdeki ve dünyadaki son dakika gelişmeleri sebebiyle döviz kurları ve altın fiyatları merakla takip ediliyor. Yatırım veya birikim yapmak isteyen vatandaşlar 11 Mart 2022 tarihi itibariyle 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç para sorularının yanıtlarını arıyor. İşte 11 Mart 22 ayar bilezik fiyatı canlı takip ekranı!

11.03.2022 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
22 ayar bilezik bugün ne kadar? 11 Mart 22 Ayar bilezik alış ve satış?

Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle altın ve döviz kurlarında oldukça hareketli günler yaşanıyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız da, son dakika altın fiyatlarına ilişkin aramalar yapıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar? İşte 11 Mart günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI BUGÜN NE KADAR? (11 MART)

Serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamlar şöyle;

ALIŞ: 862,55

SATIŞ: 894,78

GÜNCEL VE CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bilecik'te korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Johnson: Ukrayna'daki savaşın süresi Putin'e bağlı
Johnson: Ukrayna'daki savaşın süresi Putin'e bağlı
Konya'da bir evde bıçaklanmış cansız beden bulundu
Konya'da bir evde bıçaklanmış cansız beden bulundu
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.