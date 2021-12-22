İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini her gün düzenli olarak paylaşıyor. İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 22 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 22 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

22 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.12.2021 21:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Ömer Avni Mah,Kılıç Ali Paşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.12.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.12.2021 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.12.2021 08:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.12.2021 03:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI 22 ARALIK