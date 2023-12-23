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        Haberler Televizyon 22 Aralık reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti rüzgarı! Reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını kaçıncı oldu?

        Reytinglerde Kızılcık Şerbeti rüzgarı: 22 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama!

        Reyting sonuçları 22 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını rekabetine girdi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 22 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:41
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        • 1

          Reyting sonuçları 23 Aralık Cuma akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi ile Yalı Çapkını ve MasterChef All Star rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 23 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          23 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          KIZILCIK ŞERBETİ

          YALI ÇAPKINI

          ESRA EROL'DA

          KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

          YALI ÇAPKINI (ÖZET)

        • 3

          23 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

          KIZILCIK ŞERBETİ

          KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

          YALI ÇAPKINIİSELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

          ESRA EROL'DA

          MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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