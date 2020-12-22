İşte en güncel koronavirüs tablosu!

Son dakika koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirlerinin yararlı olduğunu ve vaka sayısında düşüş olduğunu açıkladı. Vatandaşlar son dakika korona vaka sayısını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı, her gün güncel koronavirüs tablosunu paylaşıyor. 22 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs vaka sayısı...

22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

22 Aralık koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Koca "Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor." dedi.

21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 412 olarak kayda geçti. Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 254 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 834 bin 705'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık."

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da valiler, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile bu illerdeki pandeminin seyri ve tedbirleri gözden geçirdiklerini duyurdu. Koca, 4 ilde günlük vaka düşüşlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu durum, hastane ve yoğun bakım yüklerine de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını bildirdi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.



İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Tesisler, yılbaşında yemekli ve müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak. Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek.

Bu tesislerde saat 22.00'den itibaren restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek. Otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine, Kovid-19 virüsünün mutasyona uğradığına yönelik haberlere ilişkin değerlendirme yaptı.

HIV, Hepatit C, İnfluenza ve Kovid-19 etkeni Sars-Cov2'nin de içinde yer aldığı, koronavirüs ailesinin çok fazla mutasyon yapan virüsler olmadığını belirten Balık, şunları kaydetti:

"Sars-Cov2, salgının başından bu yana çok fazla mutasyona uğramıştır. Bugüne kadarki mutasyonlar virüsün hastalık yapma özelliğinde bir değişiklik yapmadı ama bulaşma gücünü 3-4 kat artıran mutasyonlar tespit edildi. En son İngiltere'de tespit edilen mutasyonla virüsün bulaştırıcı gücünün yüzde 70 arttığı belirlendi ama bu mutasyonun aşıya etkisi olmayacağı açıklandı."

Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği ve etkilerinin araştırılmaya başlandığı bildirildi.



Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Ankara Valiliğince, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira ceza uygulandığı bildirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kovid-19 aşısı olacağını bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),liglerin ikinci yarısında Kovid-19 nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.

Süper Lig'de son 2 maçında mağlup olan Göztepe, 14. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray'a konuk olacak. Göztepe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 futbolcu yarın forma giyemeyecek.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 77 milyon 429 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 703 bini, iyileşenlerin sayısı ise 54 milyon 325 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 18 milyon 301 bini, Hindistan'da 10 milyon 75 bini, Brezilya'da 7 milyon 241 bini ve Rusya'da 2 milyon 877 bini geçti.

ABD'deki cezaevlerinde yatan her 5 mahkumdan birinin Kovid-19 salgınına yakalandığı ve şimdiye kadar 1700 mahkumun hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 aşısı uygulamasının pazar günü başlayacağını duyurdu.

İtalya'da salgın sırasındaki emeklerinden ötürü sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak.

İspanya'da, salgının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden sektörlerin başında gösterilen restoran ve kafeteryalar, yardım taleplerini hükümete duyurabilmek için eylemlerini sürdürdü.

Rusya, Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını bir hafta durduracağını duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA),BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılmasına onay verirken, AB de EMA tarafından verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi.

Sırbistan'da hükümet, alışveriş merkezleri, giyim mağazaları, kafe ve restoran gibi işletmelerin hafta içi yerel saat ile 20.00'ye kadar faaliyet göstereceğini açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde geçen hafta kullanımı onaylanan Pfizer ve BionTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının, gelecek haftadan itibaren uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Gana'da, vakaların artması nedeniyle ülkede yeni kısıtlamalar getirildi. Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Noel kutlamaları sırasında ülkedeki tüm restoranlar, gece kulüpleri, barlar ve sahillerin açık olmayacağını ifade etti.

Güney Kora Ulusal Mahkeme İdaresi, mahkemelere faaliyetlerine 3 hafta ara verme önerisinde bulundu. Kurum, mahkeme salonlarında bulaşı önleyebilmek için yargıçlardan, 22 Aralık'tan itibaren duruşmaları ertelemelerini istedi.

Sri Lanka'nın eski Cumhurbaşkanı Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasına tepki gösterdi.

Kenya Tıp Doktorları, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU),Kovid-19 tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle greve başladı.

Avustralya yönetimi, ülkenin en büyük şehri Sidney’de artan Kovid-19 vakalarını önlemek amacıyla, kentteki vatandaşlar için diğer bölge ve eyaletlere giriş yasağı kararı aldı. Yetkililer, gece yarısından sonra Sidney Havalimanından bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Pakistan Senatosundan milletvekili Kalsum Parvin, Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybetti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Yüksek Mahkeme, yönetimin geçen yıl getirdiği "gösteriler sırasında" maske takılması yasağının yerinde olduğuna karar verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurdu.

Tayland'da binlerce kişi Kovid-19 testi yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bangkok’un Samut Sakhon kentinde binlerce Taylandlı üçlü sıralar halinde kuyruk oluşturarak Kovid-19 testi yaptırmayı bekledi.