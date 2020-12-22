İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 22 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

22 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah,Petroliş Mah,Yunus Mah,Atalar Mah,Esentepe Mah,Karlıktepe Mah Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kartal Terfi 1000 Mm Cazibe Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 22.12.2020 07:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.12.2020 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]





