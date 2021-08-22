Korona vaka sayısı 22 Ağustos tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise netleşti. Geçtiğimiz akşam açıklanan 21 Ağustos korona vaka sayısı verilerine göre vefat sayısında yaklaşık 30kişilik bir artış yaşandı. Vefat sayılarının günde 200'ün üzerinde seyretmesi ise tedirginlik yarattı.

KORONA 22 AĞUSTOS VERİLERİ

Korona virüs 22 Ağustos verileri ise her akşam olduğu gibi bu akşam Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI!

Türkiye'de 21 Ağustos tarihi itibariyle son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,52, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,05 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

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