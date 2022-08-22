"Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün olduğu gibi bugün de Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi sonrasında belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi sonrasında kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Peki 22 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto ne zaman açıklanıyor?