BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Aşkta içinizin kıpır kıpır olacağı bir haftadasınız sevgili Başaklar. Zira 25 Haziran’da Venüs retrosunun sona ermesi de partnerinizle keyifli planlar yapabileceğinizi söylüyor. Ancak yeni ilişkiler için pek de doğru bir zaman değil. Çünkü geçtiğimiz hafta başlayan ve 12 Temmuz’a kadar devam edecek bir Merkür retrosu var. Hem Merkür hem de Neptün retrosunda ikili ilişkilerde olumsuz düşünebilirsiniz. Kendinizden beklenmeyecek davranışlar sergileyebilirsiniz. Haftanın son gününden itibaren ise gelir ve gider dengelerinizi ayarlamaya çalışacaksınız. Hatta para kazanmak için kendinizi yeni projelerde bulabilirsiniz.