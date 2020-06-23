22-28 Haziran 2020 haftalık burç yorumlarınız

Merhaba sevgili Habertürk okurları… Merkür retrosunun gölgesinde bir haftadan geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta Yengeç burcunda başlayan Merkür gerilemesi daha sakin ve dikkatli hareket etmemiz konusunda uyarıda bulunuyor. Ancak 21 Haziran’da meydana gelen Güneş Tutulması ise daha keyifli günlerin yakın olduğuna işaret ediyor. Öte yandan bu hafta 23 Haziran’da Balık burcunda başlayacak Neptün retrosuna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü karar almakta zorlanabilir, duygusal düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu haftanın iyi haberi ise Venüs retrosunun 25 Haziran’da sona eriyor olması. Venüs retrosunun sona ermesiyle ikili ilişkilerde derin bir nefes alacaksınız. Haftanın son gününden itibaren başarı kapınıza geliyor. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? 22-28 Haziran haftalık burç yorumları için detaylar haberimizde.
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Evliliğinizden daha keyif alacağınız, maddi konuları düzene oturtacağınız güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili Koç burçları… Ancak yine de geçen hafta başlayan Merkür retrosu nedeniyle parasal konulara iki kez dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca eğitim konularına, sınav dönemlerine dikkat etmeli eğer akademisyenseniz iş arkadaşlarınıza karşı sakin olmalısınız. Geçtiğimiz haftanın son günü gerçekleşen Güneş Tutulması nedeniyle aileye yeni bir bebek katılabilir. İkili ilişkilerde yüzünüz gülebilir. Zira Venüs retrosunun bitiyor olması da bunu destekler nitelikte. Haftanın son günü Mars’ın burcunuza geçişiyle başarılı bir kariyer hayatına hazır olun. Çalışarak, çabalayarak istediklerinizi elde edeceksiniz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kariyerde işlerin yolunda gözükmediği bir haftadasınız sevgili Boğa burçları… İstediğiniz haberleri bir türlü alamıyorsunuz. Ya da kariyerle ilgili olumsuzluğa kapılıyorsunuz. Geçtiğimiz hafta başlayan Merkür retrosu kariyerde ciddi adımlar atmamanız gerektiğinin sinyalini veriyor. Hatta iş arayan bir Boğa burcuysanız yeni başvuruları 12 Temmuz sonrasına bırakmanızda fayda var. Öte yandan bu hafta Venüs retrosunun sona ermesiyle ikili ilişkilerde keyifli bir zaman dilimi başlıyor. Bunun yanında dış görünüşünüze çeki düzen verebilirsiniz. Haftanın son günü ise kariyerde yaşadığınız olumsuzluklardan arınacak ve hayata daha pozitif bakmayı öğreneceksiniz.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kariyerde biraz hırslı davrandığınız ve ikili ilişkilerde agresif olabileceğiniz bir haftadasınız sevgili İkizler burçları… Örneğin geçtiğimiz hafta başlayan ve etkileri 12 Temmuz’a kadar sürecek olan Merkür retrosunda beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. Patronlarınızla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Zaten bu haftaki Neptün retrosu da kariyerde birtakım sıkıntılara işaret ediyor. Kariyerde hırsınızın kurbanı olmamaya dikkat etmelisiniz. Ancak retronun devam etmesi her şeyin olumsuz olacağını söylemiyor elbette. Maddi olarak mutluluk verici haberlere uyanmanız olası. Ayrıca Venüs retrosunun sona ermesiyle yalnızlar yeni bir birlikteliğe adım atabilir…
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Aileniz ve arkadaşlarınızla daha çok görüşeceğiniz, onlara vakit ayırıp sorunlarını dinleyeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz sevgili Yengeç burçları… Ancak Merkür retrosunun burcunuzda gerçekleşmesi duygusal konularda içinize kapanabileceğinizi söylüyor. İkili ilişkilerde gergin söylemler, seslerde yükselmeler meydana gelebilir. Geri dönülemez sonuçlar doğuracak cümleler söylemek yerine düşünmeli, yeni bir ilişki için de retro sonrasını beklemelisiniz. Ancak 25 Haziran’da Venüs retrosunun bitişi ilişkileri yoluna sokacak bizden söylemesi... Haftanın son gününde ise Mars Koç burcuna geçecek. Kariyerde istediğiniz başarıya ulaşmanız için daha fazla çaba harcamanız gerekebilir.
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