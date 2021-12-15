AA

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yılın 11 aylık döneminde ihracatı 8 milyar 215 milyon 42 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, verimli topraklara sahip Türkiye, ocak-kasım döneminde 214 ülkeye 9,7 milyon ton hububat, bakliyat ve yağlı tohum gönderdi.

Sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 8 milyar doları aştı.

Kaliteli ve aromasıyla dünyadaki tedarik zincirlerinden talep gören Türk tarım ürünleri en fazla 3 milyar 234 milyon 885 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine ulaştırıldı. Orta Doğu ülkelerini, 1 milyar 927 milyon 305 bin dolarla Afrika ve 860 milyon 740 bin dolarla Avrupa ülkeleri izledi.

SEKTÖRÜN GÖZDE PAZARI IRAK

Ülke bazında en çok gelir ise 1 milyar 453 milyon 964 bin dolarla Irak'tan elde edildi. Bu ülkeyi, 507 milyon 18 bin dolarla Suriye ile 473 milyon 469 bin dolarla ABD takip etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, ihracatçıların başarılı ticaretine devam ettiğini söyledi.

Dış satımda geçen yıla göre önemli ivme kazanıldığını belirten Altunkaya, dünyanın birçok ülkesinde ticareti sürdürdüklerini ve yeni pazar arayışlarına devam ettiklerini ifade etti.

Ülkeye daha fazla gelir sağlanması için gayret gösterdiklerinin altını çizen Altunkaya, şunları kaydetti:

"Geçen yıl toplam 7 milyar 298 milyon 64 bin dolar olan ihracat değeri bu senenin 11 ayındaki 8 milyar 215 milyon 42 bin dolarla aşıldı. Yıl sonu hedefimiz olan 7,5 milyar doları da geride bıraktık. Bu anlamda sektörümüzün başarıları rakamlara yansıyor. Gelecek yıl ise bu rakamları da aşıp ticaretimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."