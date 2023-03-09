211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

"DEPREMİN ETKİSİ ÇOK ŞİDDETLİYDİ, BUNA RAĞMEN OTELİMİZDE KALICI HASAR YOK"
Tarihi konağın restorasyon işlerini yapan Gökhan Ergün, depremde büyük yıkımın yaşandığı Antakya'da tarihi ve tescilli yapıların da çöktüğünü söyledi.
Kışla Saray Mahallesi'ndeki konağın butik otel olarak hizmet vermesi için çalıştıklarını anlatan Ergün, "Bu binada yaklaşık 1,5 yıl çalıştım. 1812 yılında yapılan konak eski Antakya'nın butik otel mıntıkasında olacaktı. Açılış hazırlığında maalesef bu acı depremi yaşadık. Binamız genelde statiği sağlam bir şekilde duruyor fakat uygulaması yanlış olan yan taraftaki binaların çökmesi ve bitişik ortak duvarların yıkılması buraya zarar verdi" dedi.