DHA

Muş'un Kayalar Mahallesi'nde oturan Yavuz Koç, değişik renk, şekil ve ebatlarda 500 civarında taştan oluşan bir koleksiyona sahip.

DHA'nın haberine göre evli ve 7 çocuk babası Koç, 21 yılda biriktirdiği bu taşları herkesin görmesi için evinin bahçesinde sergiliyor.

Gezmek için gittiği dağlar, ovalar, yaylalar, nehir, deniz ve akarsu kenarlarında gözüne çarpan ilginç taşları toplayıp evine getirdiğini belirten Koç, kendisinin taş merakını bilen arkadaş ve akrabalarının da buldukları ilginç taşları getirdiğini söyledi.

Taşları evinde özel yaptırdığı masa ve vitrinde sergilediğini ifade eden Koç, "Değişik renk, şekil ve ebatlarda 500 civarında taştan oluşan bir koleksiyona sahibim. Taşlar çoğaldıkça koyacak yer sorun olmaya başladı" dedi.

Pandemi döneminde yapacak bir şey olmadığı için taş toplamaya ağırlık verdiğini belirten Koç şunları söyledi:

"Muş´un dışında gezmek için gittiğim Antalya, Bursa ve İzmir gibi yerlerde hiç araç kullanmadım. Yürüyerek gezip bulduğum taşları da çuvallara doldurup Muşa getirdim. Her gün kilometrelerce yürürüm. İlgimi çeken taşları yıkayıp bezle temizliğini yapıyorum. Taşlarla meşgul olarak stresimi atıyorum. Evimin bahçesinde sergilediğim taşları görmeye gelenler çok beğeniyor. Sergiyi gezenlere bahçemde yetiştirdiğim meyvelerden ve semaverde çay ikram ediyorum."

Yavuk Koç, bazı taşların içinde kristal taş kırıntıları gibi parlayan taşların olduğunu, kimi taşın ise kuşa ve ata benzediğini sözlerine ekledi.