21 yıl sonra ailesine kavuştu ama gerçek şaşırttı! Müge Anlı'daki Ahsen Nur şok üstüne şok yaşadı!

21 yıl önce hastanede doğduktan sonra Cağaloğlu civarında bir cami avlusuna terk edilen Ahsen Nur, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılan daha sonra evlatlık alınmıştı. Babası bildiği kişiyle baktıkları dosyalardan şans eseri evlatlık olduğunu öğrenen Ahsen, biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı'ya katılmıştı. 3 gün içerisinde biyolojik aileyi bulan Anlı, başka gerçekleri de ortaya çıkardı. Bir hafta boyunca süren yayınlar sonucunda; Ahsen'in iki ağabeyi, üç ablası ve bir kız kardeşi olduğu öğrenilmişti.