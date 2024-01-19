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        Haberler Magazin 21 yıl sonra ailesine kavuştu ama gerçek şaşırttı! Müge Anlı'daki Ahsen Nur şok üstüne şok yaşadı!

        21 yıl sonra ailesine kavuştu ama gerçek şaşırttı! Müge Anlı'daki Ahsen Nur şok üstüne şok yaşadı!

        ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz günlerde evlatlık edinildiğini öğrenen ve biyolojik ailesini aramaya gelen Ahsen Nur damga vurmuştu. Genç kızın biyolojik ailesi bulundu fakat ortaya çıkan gerçekler ağızları açık bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 14:34 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:34
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        • 1

          ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ahsen Nur, şans eseri evlatlık edinildiğini öğrendikten sonra biyolojik ailesini aramaya karar vermişti. Müge Anlı, genç kızın biyolojik ailesini kısa süre içerisinde buldu fakat ortaya çıkan gerçekler duyanları şoke etti.

        • 2

          21 yıl önce hastanede doğduktan sonra Cağaloğlu civarında bir cami avlusuna terk edilen Ahsen Nur, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılan daha sonra evlatlık alınmıştı. Babası bildiği kişiyle baktıkları dosyalardan şans eseri evlatlık olduğunu öğrenen Ahsen, biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı'ya katılmıştı. 3 gün içerisinde biyolojik aileyi bulan Anlı, başka gerçekleri de ortaya çıkardı. Bir hafta boyunca süren yayınlar sonucunda; Ahsen'in iki ağabeyi, üç ablası ve bir kız kardeşi olduğu öğrenilmişti.

        • 3

          BİR ÇOCUK DAHA ÇIKTI

          Ahsen Nur, varlığından haberdar olmadığı birçok kardeşi olduğunu öğrendi. İlk olarak 1998 ve 2010 doğumlu terk edilen kardeşlerin olduğunu öğrenen Ahsen Nur, bir şok daha yaşadı. Ailenin 2006 yılında çeşme başına terk edilen bir erkek çocukları daha olduğu öğrenildi.

        • 4

          Ahsen'in 1998 doğumlu ağabeyi ile 2010 doğumlu kız kardeşi Buket'in de terk edildiği ve nerede olduklarının bilinmediği dün yayınlanan programda öğrenilmişti. Bugün yayınlanan programda ise 2006 yılında çeşme başına bir erkek çocuğun bırakıldığı ortaya çıktı.

        • 5

          O zamanlar 4 yaşında olan Buse, 2006 yılında doğan kardeşini annesinin e-devlet hesabından bulduğunu fakat ölü olarak görüldüğünü söyledi. Müge Anlı ise sürekli doğum yaparak çocukları dağıtan annelerinin de akıl sağlığının pek yerinde olmadığını düşündüğünü belirtti. Programa bağlanan bir izleyici ise babanın, anneyi Gülhane Parkı'nda dilendirmeye çıkardığını iddia etti. Baba ise hakkında çıkan iddiaları reddetti.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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