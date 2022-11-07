21 yaşındaydı! Motosikletle eve gidiyordu! Büyük acı!

DHA'da yer alan habere göre Erdem'in kullandığı motosiklet ile H.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Motosikletli Erdem ile arkadaşı, kazada yola savruldu.

Başlarında kask olan Hatice Erdem ve arkadaşı, kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem yaşamını yitirirken, sağlık durumu iyi olan arkadaşı ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Erdem'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ne götürüldü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı.