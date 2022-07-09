Alevler arasında kaldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Burak Taşdemir (21) kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek tarlaya savruldu. Yangın çıkan araçta sıkışan Taşdemir, yanarak hayatını kaybetti.

Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl köyünde oturan Burak Taşdemir, Çavdarhisar ilçesine kurbanlık keçi bırakıp geri dönmek için otomobille yola çıktı. Taşdemir, Hisarcık-Simav karayolunun 3’üncü kilometresine geldiğinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkarak tarlaya savrulan araç alev alırken, Taşdemir sürücü bölümüne sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Araç sürücüsü Taşdemir’in ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Burak Taşdemir’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fotoğraflar, İHA tarafından servis edilmiştir.