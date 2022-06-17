21 projeye 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' desteği

DHA

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini hedefleyen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda, 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' çağrısı değerlendirmeleri tamamlandı. Dün yaptığı konuşmasında sonuçların bugün açıklanacağını belirten Bakan Varank, bugün değerlendirmeler sonucunda 21 projeyi destekleme kararı aldıklarını kaydetti.

PROJELERİN AR-GE BÜYÜKLÜĞÜ 87 MİLYON 500 BİN TL

Bakan Varank, titiz bir değerlendirme sürecinin sona erdiğini belirterek 21 proje için kabul kararı verdiklerini söyledi. Bu 21 projenin Ar-Ge büyüklüğünün 87 milyon 500 bin TL olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Üretime yönelik yatırım harcaması büyüklüğü 2 milyar 66 milyon TL ve toplam proje büyüklüğü de yaklaşık 2 milyar 700 milyon TL düzeyinde oluştu.

Projelerin tamamlanması ile 5 yıl içerisinde 16 milyar 500 milyon TL düzeyinde ekonomik katma değer sağlanmasını öngörüyoruz. Desteklenecek 21 proje ile pek çok yenilikçi ürün geliştirilecek ve kritik hammaddeler üretilecek" ifadelerini kullandı.

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